Okan ve Cübbeli Hoca program yapacak!

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Okan Bayülgen, Cübbeli Ahmet Hoca ile program yapacağını açıkladı

Beyaz TV ekranlarında Yüksel Aytuğ'un sunduğu Medyatik programına konuk olan Okan Bayülgen, Cübbeli Ahmet Hoca ile program yapacağını söyledi.

Proje ajamasında olan programın Habertürk ekranlarında yayınlanacağını açıklayan Bayülgen, 'Çok temel bir ihtiyaç var. Kur'an-ı Kerim'de ne anlatılıyor? Ben Türkçe'sini okuyacağım, o orjinalini okuyacak. Her ayetin içeriği konusunda sohbetler olacak dedi. Bayülgen, program dışında sesli bir kitap çıkarabileceklerini de belirtti.