12 Ocak Perşembe akşamı izleyici ile buluşacak olan dizide Fahriye Evcen, “Selvi” karakterini canlandırıyor.

Yapımını Tims Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Umur Turagay’ın yaptığı, senaryosunu Elif Usman’ın yazdığı, başrollerinde Engin Akyürek, Fahriye Evcen, Sarp Levendoğlu, Gülcan Arslan ve Tansu Biçer’in yer aldığı “Ölene Kadar” dizisi seyirci ile buluşmak için gün sayıyor.



12 Ocak Perşembe akşamı ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan dizide Fahriye Evcen, “Selvi” karakterini canlandırıyor. Evcen, Engin Akyürek’in canlandırdığı, müebbet hapse mahkum “Dağhan”ı 11 yıl sonra haksız esaretinden tek celsede kurtaran ve ona hayatını geri veren avukat “Selvi” olarak karşımıza çıkıyor.



Şimdiden büyük merakla beklenen “Ölene Kadar”ın oyuncu kadrosunda Engin Akyürek, Fahriye Evcen, Sarp Levendoğlu, Gülcan Arslan ve Tansu Biçer başrollerde yer alırken onlara Lale Mansur, Ragıp Savaş, Kadriye Kenter, Serpil Gül, Taner Turan, Ferdi Sancar, Gizem Kala, Cihat Süvarioğlu, Aykut Akdere ve Fatih Dokgöz gibi isimler eşlik ediyor.

