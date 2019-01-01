Ölümcül takip, 19 Haziran'da sinemalarda

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Milla Jovovich ve Pierce Brosnan bu filmde buluşuyor.

Başrollerinde Milla Jovovich, Pierce Brosnan, Dylan McDermott, Angela Bassett’ın yer aldığı, yönetmen koltuğunda James McTeigue'nin oturduğu “Survivor / Ölümcül Takip” 19 Haziran’da sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Filmin konusu kısaca şöyle: Londra’daki ABD Büyükelçiliğinde yeni göreve başlamış olan Kate Abbott (Milla Jovovich) kendini bir anda uluslararası bir skandalın ortasında bulur ve bombalı saldırıdan kıl payı kurtulmayı başarır. Ancak bu saldırı ve yaşanan kayıplar Kate’in üzerine yıkılır. Şüpheli durumuna düşen ve tek başına kalan genç kadın, yetkililerden ve kendisini öldürmeye çalışan adamdan bir adım önde olmak zorundadır. Kate, bir yandan adını temize çıkarmaya, diğer yandan da yeni yıl arifesinde Times meydanına düzenlenecek bir terör saldırısını engellemeye çalışacaktır.