Ömer Faruk Sorak’tan 8 Saniye

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Sıradışı hayatın sahibinden sıradışı oyunculuk!

Senaryosu Esra İnal ve Nuran Evren Şit tarafından kaleme alınan “8 Saniye”; Esra İnal’ın, korkularından kurtulup hayatının kontrolünü eline almasının ilham verici hikayesini beyazperdeye taşıyacak. Daha önce oyunculuk deneyimi olmayan Esra İnal; filmin yönetmeni Ömer Faruk Sorak’la aylar süren senaryo ve oyunculuk çalışmalarının ardından, “8 Saniye” için ilk kez kamera karşısına geçti. İnal filmde; sıradışı öyküsünün yanı sıra, doğal ve etkileyici oyunculuğuyla da izleyicilerin dikkatini çekecek.

Berlin’de doğup büyümüş olan Esra İnal’ın hayatının başrolünde oynadığı film; erkek-egemen bir dünyada, yaptığı hatalara ve maruz kaldığı baskılara rağmen, çıkış yolunu yine kendi içinde bulan ve hep özgürlüğünün peşinden giden Esra’nın hikayesini anlatıyor.

Esra İnal’a filmde; Fırat Çelik, Fahri Yardım, Mehmet Kurtuluş, Salih Kalyon, Sema Poyraz, Devrim Yakut, Şiir Eloğlu, İlknur Boyraz, Demet Gül, Leonie Benesch, Ralph Herforth, Constantin von Jascheroff ve Grit Boettcher’in yer aldığı zengin bir Türk – Alman oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

Türk–Alman ortak yapımı “8 Saniye”; Türkiye’de Warner Bros dağıtımında 27 Şubat’ta vizyona girecek.



