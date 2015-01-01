'Onur' 26 Haziran'da vizyonda

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2015 Altın Küre Ödülleri'nde Komedi-Müzikal dalında ''En İyi Film Adayı'' olan, alışılmadık bir direniş hikayesi 'Pride/Onur' 26 Haziran'da vizyona giriyor.

İşte filmin konusu... Sene 1984. İngiltere, Margaret Thatcher’ın muhafazakar politikalarının etkisi altındadır. Bu politik atmosfer içinde ezilen başlıca gruplardan biri eşcinsellerdir. Ancak en az onlar kadar baskı altında olan bir grup daha vardır; maden işçileri! İlk bakışta hiçbir ortak noktası yokmuş gibi gözüken bu iki grup birbirine yardımcı olabilecek midir? Onur (Pride) lezbiyen ve gey aktivistlerin güçlerini maden işçileri ile birleştirerek, hem politik engelleri, hem de ön yargıları aşmalarının gerçek ve renkli hikayesini anlatıyor.