Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün çifti aynı filmde

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Oyuncu Onur Saylak ile Tuba Büyüküstün çifti, 'Sonbahar' filmiyle çıkış yapan Özcan Alper'in yeni filmi 'Rüzgârın Hatıraları'nda birlikte kamera karşısına geçecek

Son dönem Türkiye sinemasının en iyi ilk filmleri arasında gösterilen ‘Sonbahar’ın yönetmeni Özcan Alper, üçüncü filmi ‘Rüzgârın Hatıraları’nın çekimlerine 25 Haziran’da Gürcistan Batum’da başlıyor.



Çekimler Batum’un yanı sıra Artvin Borçka, Şavşat ve Hopa’da yapılacak filmde ‘Sonbahar’da da başrol oynayan Onur Saylak’a bu kez eşi Tuba Büyüküstün de eşlik edecek. Saylak-Büyüküstün çiftinin yanı sıra Sofya Khandamirova, Mustafa Uğurlu, Ebru Özkan, Murat Daltaban ve Menderes Samancılar’ın rol alacağı film Nar Film ve Most Prodüksiyon yapım şirketinin ortak yapımcılığında çekilecek. Türkiye, Almanya , Fransa ve Gürcistan ortak yapımı olan ‘Rüzgârın Hatıraları’ filmi senaryo aşamasında Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen L’Atelier Cinefondation’a seçilmişti.



Proje ayrıca Hubert Bals, Cinemed Montpelier, Medienboard’dan ortak yapım geliştirme desteği almıştı. Çekimleri sonbaharda bitecek filmin önümüzdeki yıl vizyona girmesi plânlanmakta.