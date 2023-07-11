Onur Tuna'nın yeni dizisi belli oldu

'Mucize Doktor', 'Mahkum', Yasak Elma gibi dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan oyuncu Onur Tuna, başrolünü Burçin Terzioğlu, Hazal Türesan, Yiğit Kirazcı ve Emre Karaye gibi ünlü isimlerle paylaştığı BeİN CONNECT'te yayınlanacak 'Şarmaşık Zamanı' adlı dizisinin çekimlerini tamamladıktan sonra birçok dizi ve film teklifi aldı. Yer alacağı projeleri özenle seçen oyuncu, sonunda kararını verdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Onur Tuna yeni sezon için “Gaddar”, “Üvey Hayat”, “Fırtına” ve “Şahane Hayatım” gibi dizileri hazırlayan Ay Yapım‘la anlaştı. Tuna, “Şahane Hayatım” dizisiyle el sıkıştı.

Meriç Acemi'nin senaryosunu kaleme aldığı, polisiye türündeki dizi FOX'ta yayınlanacak. Henüz cast çalışmaları devam eden dizinin yönetmeni ise netleşmedi.