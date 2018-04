Orange Is The New Black 3. sezondan kadro haberleri

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Mary Steenburgen diziye katılırken, iki oyuncu düzenli kadroya geçiş yaptı

Yeni sezonunun yayınlanması üzerinden henüz iki hafta bile geçmeden, Netflix’in hapishane dramedisi Orange Is The New Black’in 3. sezon kadrosundan haberler gelmeye başladı bile…



Justified, 30 Rock, Wilfred ve Curb Your Enthusiasm gibi sayısız dizide rol alan Oscar ödüllü oyuncu Mary Steenburgen, Jenji Kohan imzalı yapımın kadrosuna katıldı. Dizide yer alacağını geçtiğimiz günlerde Twitter sayfasında duyuran 61 yaşındaki aktris, düzenli bir rolde karşımıza çıkacak. Steenburgen’ın diziye hangi bölümde dahil olacağı ve nasıl bir karakteri canlandıracağı ise, şimdilik belirsizliğini korumakta…



Kadro haberleri bu kadarla sınırlı değil. İlk sezondan beri Dayanara Diaz karakterini canlandıran Dascha Polanco ve Poussey Washington karakterine hayat veren Samira Wiley, konuk oyuncu sıfatıyla Orange Is The New Black’te yer almaktaydı. İki aktrisin de bundan sonra dizinin düzenli kadrosunda yer alacağı açıklandı.