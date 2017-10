'Örümcek Adam: Eve Dönüş' filminin ilk fragmanı yayınlandı. Film, Temmuz 2017'de gösterime girecek.

“Captain America: Civil War”da sansasyonel bir başlangıç yapan Genç Peter Parker/Örümcek-Adam (Tom Holland), “Örümcek-Adam: Eve Dönüş”te yeni bulduğu kimliği ve ağ atma yeteneğiyle, süper kahraman olarak yaşamaya başlıyor. “Yenilmezler”le yaşadığı müthiş deneyimden oldukça mutluluk duyan Peter, her zaman gözünü üzerinde tutan yeni akıl hocası Tony Stark (Robert Downey, Jr.)’ın gözetimi altında, halası May (Marisa Tomei) ile yaşadığı eve döner. Peter günlük hayat rutininde yaşamaya çalışır, fakat bir yandan yaşadığı semtteki insanların sevdiği “Örümcek-Adam” olmaktan daha fazlasını isteyen, kendisini kanıtlamaya çalışan düşüncelerinden dolayı kafası karışıktır. Ta ki yeni kötü adam Vulture (Michael Keaton) ortaya çıkıp, Peter’in hayatta önem verdiği her şey tehlikeye girene kadar…

İşte 7 Temmuz 2017'de vizyona girecek filmin künyesi...

Yönetmen: Jon Watts

Oyuncular: Tom Holland, Michael Keaton, Zendaya, Jon Favreau, Donald Glover, Tyne Daly, Ile Marisa Tomei ve Robert Downey Jr.

Yapımcılar: Kevin Feige, Amy Pascal

Senaryo: Jonathan Goldstein & John Francis Daley ve Jon Watts & Christopher Ford ve Chris McKenna & Erik Sommers

Uyarlanan: Marvel Çizgi Romanı Yazarları Stan Lee ve Steve Ditko

Yönetici Yapımcılar: Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Patricia Whitcher, Jeremy Latcham, Stan Lee