Bu yıl 88.si düzenlenecek olan Oscar ödüllerinin adayları belli oldu.

Alejandro Inarritu'nun Diriliş'i (The Revenant) Oscar'a 12 dalda aday gösterildi. Yılın iddiaslı filmlerinden olan Mad Max: Fury Road da 10 dalda Oscar'a aday.



Fransa'da yaşayan Türk yönetmen Deniz Gamze Ergüven'in filmi Mustang, En İyi Yabancı Dilde Film dalında aday gösterildi.



Ödüller 28 Şubat gecesi sahiplerini bulacak.



İŞTE ADAYLAR:



En İyi Film:

The Big Short

Bridge of Spies

Brooklyn

Mad Max: Fury Road

The Martian

The Revenant

Room

Spotlight

En İyi Kadın Oyuncu:

Cate Blanchett, Carol

Brie Larson, Room

Jennifer Lawrence, Joy

Charlotte Rampling, 45 Years

Saoirse Ronan, Brooklyn



En İyi Erkek Oyuncu:

Bryan Cranston, Trumbo

Matt Damon, The Martian

Leonardo DiCaprio, The Revenant

Michael Fassbender, Steve Jobs

Eddie Redmayne, The Danish Girl

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Jennifer Jason Leigh - The Hateful Eight

Rooney Mara - Carol

Rachel McAdams - Spotlight

Alicia Vikander - The Danish Girl

Kate Winslet - Steve Jobs



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Christian Bale - The Big Short

Tom Hardy - The Revenant

Mark Ruffalo - Spotlight

Mark Rylance - Bridge of Spies

Sylvester Stallone - Creed



En İyi Animasyon Filmi:

Anomalisa

Inside Out

Shaun the Sheep

Boy and the Wild

When Marnie Was There



En İyi Sinematografi:

Carol

The Hateful Eight

Mad Max: Fury Road

The Revenant

Sicario



En İyi Kostüm:

Carol

Cinderella

The Danish Girl

Mad Max: Fury Road

The Revenant



En İyi Yönetmen:

Adam Mckay - The Big Short

George Miller - Mad Max: Fury Road

Alejandro G Inarritu - The Revenant

Lenny Abrahamson - Room

Tom McCarthy - Spotlight



En İyi Belgesel:

Amy

Cartel Land

The Look of Silence

What Happened Miss Simone?



En İyi Kısa Belgesel:

Body Team 12

Chau Beyond the Lines

Claude Lanzmann

A Girl in the River

Last Day of Freedom



En İyi Film Kurgusu:

The Big Short

Mad Max: Fury Road

The Revenant

Star Wars: The Force Awakens

Spotlight



En İyi Yabancı Film:

Embrace of the Serpant

Mustang

Son of Saul

Theeb

A War



En İyi Saç ve Makyaj:

Mad Max: Fury Road

The 100-year-old Man Who Climbed Out of the Window and Diasappeared

The Revenant



En İyi Film Müziği:

Bridge of Spies

Carol

The Hateful Eight

Sicario

Star Wars: The Force Awakens



En İyi Orjinal Şarkı:

Earned It - 50 Shades of Grey

Til It Happens To You - The Hunting Ground

Writings On The Wall - Spectre

Manta Ray - Racing Extinction

Simple Song 3 - Youth



En İyi Yapım Tasarımı:

Bridge of Spies

The Danish Girl

Mad Max: Fury Road

The Martian

The Revenant



En İyi Kısa Animasyon Filmi:

Bear Story

Prologue

Sanjay’s Superteam

World of Tomorrow



En İyi Kısa Film:

Ava Maria

Day One

Everything Will Be Okay

Shok

Stutterer



En İyi Ses Kurgusu:

Mad Max : Fury Road

The Martian

The Revenant

Sicario

Star Wars: The Force Awakens



En İyi Ses Miksajı:

Bridge of Spies

Mad Max: Fury Road

The Martian

The Revenant

Star Wars: The Force Awakens



En İyi Görsel Efekt:

Ex Machina

Mad Max: Fury Road

The Martian

The Revenant

Star Wars: The Force Awakens



En İyi Uyarlama Senaryo:

The Big Short

Brooklyn

Carol

The Martian

Room



En İyi Orjinal Senaryo:

Bridge of Spies

Ex Machina

Inside Out

Spotlight

Straight Outta Compton