Oscar adayları vizyonda!

Oscar adayları Para Avcısı, Muhteşem Güzellik ve Mr. Banks ile birlikte 6 yeni film vizyonda!

Bu hafta biri yerli altı film vizyona girdi.



Avrupa Film Ödülleri'nde "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Kurgu" ödüllerini kazanan "Muhteşem Güzellik", izleyiciyle buluşacak.



"Il Divo" ve "Olmak İstediğim Yer" filmlerinin yönetmeni Paolo Sorrentino'nun yönettiği filmde, Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli ve Isabella Ferrari rol aldı.



İtalyan halkının insani koşullarını, "en bilinen ve ülkeyi en iyi ifade eden şehir" olan Roma'da yakalayıp yansıtmayı amaçlayan film, Altın Küre'de, "En İyi Yabancı Film" ödülünü de almıştı.



Daire

Atıl İnaç'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği "Daire"de, Fatih Al, Nazan Kesal, Erol Babaoğlu ile Selen Uçer, rol aldı.



İlk gösterimi 20. Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Yarışma seçkisinde gerçekleştirilen filmde, üç karakterin kullanılmayan bir havaalanı etrafında gelişen trajikomik hikayesi anlatılıyor.



Para Avcısı

Oscar ödüllü Martin Scorsese'in yönettiği "Para Avcısı"nda, Amerikan borsasında komisyoncu olan Jordan Belfort'un biyografisinden yapılan uyarlama beyaz perdeye taşınıyor.



Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Kyle Chandler ve Jean Dujardin'in rol aldığı filmin konusu, şöyle:



"Jordan Belfort, 24 yaşında genç ve hırslı bir adamdır. Wall Street borsasında her şeyi yapmaya hazır bir yönetici olarak kısa zamanda para makinesine

dönüşen Belfort, bir günde hesapları milyon dolarlarla doldururken, hepsini aynı hızda harcayabilir. Belfort, profesyonel hayatının yanı sıra, fantezilerle dolu

kirli bir oyunun içindedir."



Herkül: Efsane Başlıyor

"Die Hard 2" filmine imza atan Renny Harlin'in yönetmen koltuğuna oturduğu "Herkül: Efsane Başlıyor"da, Kellan Lutz, Scott Adkins, Liam McIntyre ile Liam Garrigan gibi oyuncular rol alıyor.



Tarihin en ünlü mitolojik kahramanlarından Herkül'ün, 3D formatında izleyiciyle buluştuğu filmde, izleyiciler, tekinsiz bir dünyada zorlu bir maceraya konuk oluyor.



Kaynağını mitolojik hikayeler ve efsanelerden alan filmin konusu, şu şekilde:



"Kraliçe Alcmene, ülkesini barış içinde yaşatmayı hayal etmektedir. Alcmene'in Zeus'tan olan savaş tanrısı oğlu Herkül, gerçek kimliğini gizlemektedir. Herkül'ün gayrimeşruluğunu bilen kral, kendi oğlu Iphicles'i ön plana çıkarmak için elinden geleni yapmaktadır. Herkül, güzeller güzeli Hebe'ye aşık olur, savaşçı dostlarıyla ittifak kurar, krallığı ve sevdiği kadını kurtarıp Yunan tanrılarının arasına adını yazdırmak için geri döner."



Mr. Banks

Yönetmenliğini "Pamuk Prenses ve Avcı" filminin senaryosuna imza atan John Lee Hancock'un yaptığı "Mr. Banks"in senaryosu, Sue Smith ve Kelly Marcel ikilisine ait.



Emma Thompson, Tom Hanks, Colin Farrell ile Paul Giamatti'nin izleyici karşısına çıktığı film, Ontario Havaalanı, Grauman's Çin Tiyatrosu, California'da kurulu olan Disneyland Park'ın da yer aldığı çeşitli mekanlarda çekildi.



Gerçek olaylara dayanan film, Disney klasiği olan "Mary Poppins"in beyazperdeye taşınma hikayesinin perde arkasını ve efsanevi Walt Disney ile yazar P. L. Travers arasındaki ilişkiyi konu alıyor.



Lego Filmi

Yönetmen koltuğunu Phil Lord ile Chris Miller'in paylaştığı "Lego Filmi", legolar evreninde sıradan bir adam olan Emmet'in, beklemediği bir anda dünyayı kurtaran bir kahraman olma şansını yakalamasını konu ediyor.



Animasyon hayranlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmin konusu, şöyle:



"Legoların yaşadıkları dünya, zorba ve kötücül bir lego tarafından tehdit edilmekte ve parçalarına ayrılmaktadır. Bu yıkımı durduracak kişi ise yanlışlıkla olağanüstü MasterBuilder ile karıştırılan Emmet'tir. Emmet bu talihsiz yanlış anlaşılmayı gidermek yerine kahraman olmayı seçer ve dört kişilik bir ekip kurar. Görevleri ise parçalarına ayrılan evrenlerini birleştirerek yapıştırmaktır."



(AA)