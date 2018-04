Oscar adayları vizyonda!

Oscar'a 8 dalda aday gösterilen "Enigma", 6 dalda aday olan "Keskin Nişancı" ve 3 dalda aday gösterilen "Sihirli Orman" izleyiciyle buluşuyor.

Ali Kundilli

Bülent İşbilen'in yönettiği ve Cem Gelinoğlu, Sami Aksu, Ezgi Tombul, Zeynep Aktuğ ile Emre Mutlu'nun oynadığı "Ali Kundilli" izleyici karşısına çıkıyor.

Komedi türündeki filmin konusu şöyle:



Dost canlısı, namuslu bir karakter olan Ali Kundilli, sigortalı bir işte çalışmayı reddeden, sürekli projeler üreten ve yaptığı icatların bir gün mutlaka fark edileceğine inanan biridir. Kendisiyle aynı dünyayı paylaşmış çocukluk arkadaşı Vedat'la aynı mahallede yaşamaktadır. Ancak Vedat sisteme boyun eğer ve Ali ile aynı hayallerin peşinde koşmaktan vazgeçer. Çünkü Vedat'ın sevdiği kız olan Ayşe ile evlenebilmesinin şartı sigortalı bir işe girmesidir. Aynı şart Ayşe'nin ablası İlknur'a aşık olan Ali için de geçerlidir. Ancak Ali,

İlknur'u prensesler gibi yaşatmak istediği için hayallerinin peşinden koşmaya devam eder ve her şey Vedat'la Ayşe'nin kına gecesinde bambaşka bir hal alır.



"Beni Sen Anlat"

Senaristliğini ve yönetmenliğini Mahur Özmen'in yaptığı filmin kadrosunda Kürşat Alnıaçık, Nazlıcan Tuncalı, Gerçek Sağlar, Can Sipahi, Serap Sağlar ve Aytaç Arman gibi isimler yer alıyor.



Dram türündeki film, 12 Eylül darbe sürecinde siyasi düşüncesi nedeniyle aranan bir baba ve hayalleri ile gerçek hayatın acımasız yüzü arasında sıkışıp kalan genç bir kızın yaşadığı zorluklar anlatılıyor.



"Boyun Eğmez"

Oscar ödüllü Angelina Jolie'nin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Jack O'Connell, Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund, Finn Wittrock, John Magaro ve Alex Russell bulunuyor.



Laura Hillenbrand'ın kitabından uyarlanan film, olimpiyat oyuncusu ve savaş kahramanı Louis Zamperini'nin insan ruhunun dayanma gücünü konu olan inanılmaz ve ilham veren gerçek hikayesini beyaz perdeye taşıyor.



Olimpiyat oyuncusu Louis, II. Dünya Savaşı'nda bir uçak kazasından sonra iki mürettebatla bir salda 47 gün boyunca yaşam mücadelesi vermiş, ardından da Japon donanması tarafından yakalanarak savaş esirleri kampına gönderilmişti.



"Keskin Nişancı"

İki Oscar'lı yönetmen Clint Eastwood'un imzasını taşıyan filmde başroldeki Bradley Cooper'ın canlandırdığı "Chris Kyle" karakterinin, keskin nişancılık yetenekleriyle savaş alanında bir kahramana dönüşmesinin gerçek hikayesi sinemaya taşınıyor.



"Silver Linings Playbook" ve "American Hustle" filmlerindeki çalışmalarıyla iki kez Oscar'a aday gösterilen Cooper'a filmde, Sienna Miller, Luke Luke Grimes, Jake McDorman, Cory Hardrict, Kevin Lacz, Navid Negahban ve Keir O'Donnell eşlik ediyor.



Bahriye komandolarına katılan ve Irak'ta 160'dan fazla insanın ölümüne sebep olan "Chris Kyle" isimli askerin hayatını anlatan film, 22 Şubat Pazar günü düzenlenecek Oscar ödül töreninde "Yılın En İyi Filmi", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Uyarlama Senaryo", "En İyi Kurgu", "En İyi Ses Miksajı" ve "En İyi Ses Kurgusu" dallarında yarışacak.



"Enigma"

Benedict Cumberbatch'ın başrolde oynadığı filmde ona Keira Knightley eşlik ederken, yönetmenlik koltuğunda "Kafa Avcıları" filmiyle bilinen Morten Tyldum oturuyor.



Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, 2. Dünya Savaşı sırasında Almanların kullandığı Enigma adlı şifreleme yöntemini çözmeye çalışan İngiliz matematikçi Alan Turing'in hikayesi anlatılıyor.



Gerilim ve dram türündeki filmde; bir yandan gizli kodu çözmek ve Almanya'nın yenilmesi için uğraş veren Turing, diğer yandan eş cinsel olduğu için yaşadığı baskılara göğüs germek zorunda kalır.



8 dalda Oscar adayı olan film, "Yılın En İyi Filmi", "En İyi Erkek Oyuncu" (Benedict Cumberbatch), "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" (Keira Knightley), "En İyi Yönetmen" (Morten Tyldum), "En İyi Senaryo Uyarlaması", "En İyi Kurgu", "En İyi Prodüksiyon Tasarımı" ve "En İyi Film Müziği" dallarında yarışacak.



"Sihirli Orman"

Rob Marshall'ın yönettiği filmde Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden ile Anna Kendrick oynuyor.



"Chicago" filmi ile tanınan Rob Marshall'ın Broadway uyarlaması müzikalinde, bütün masalların iç içe geçtiği bir "Disney evreni" izleyicileri bekliyor.



Meryl Streep'in, "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dalında Oscar'a aday gösterildiği film, "En İyi Prodüksiyon Tasarımı" ve "En İyi Kostüm tasarımı" dallarında da Oscar için yarışacak.



"Mommy"

Anne Dorval, Antoine Olivier Pilon, Suzanne Clement ile Patrick Huard'ın oynadığı filmin yönetmenliğini 67. Cannes Film Festivali'nde "Jüri Ödülü" kazanan Xavier Dolan yaptı.



Kanadalı genç yönetmen Dolan, beşinci uzun metraj filmi "Mommy"de, anne-oğul ilişkisi ve terk edilme sendromuna odaklanmasıyla, ilk filmi "Annemi Öldürdüm"de işlediği temaya ikinci kez ve bu sefer çok daha sert bir şekilde dokunuyor.



"Hayatın Kendisi"

"Hoop Dreams" ve "The Interrupters" gibi ödüllü filmleriyle tanınan belgesel sinemasının ustalarından Steve James'in kamera arkasında olduğu "Hayatın Kendisi", sinema tutkunlarını efsane bir film eleştirmenin hayatına dair yolculuğa çıkarmayı amaçlıyor.



Başroldeki Roger Ebert'in sinema tarihinin yarısına yayılan serüvenine odaklanılan otobiyografi türündeki filmde, Ebert'ın yanı sıra Gene Siskel, Chaz Ebert ile Errol Morris gibi isimler de kamera karşısına geçti. (AA)