Otel Transilvanya'da macera devam ediyor

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Otel Transilvanya 2, 23 Ekim'de vizyona giriyor.

Bu seferki Transilvanya macerasında, Otel Transilvanya'da her şey iyiye gidiyor gibi görünmektedir. Darkula'nın sadece canavarlara hizmet verme politikası nihayet esnemiş, otel insan misafirlere de kapılarını açmıştır. Fakat kapalı tabutlar ardında, Dark sevimli yarı insan yarı vampir torunu Dennis'in vampirlik işaretleri göstermemesi yüzünden endişelenmektedir.



Columbia Pictures, LStar Capital işbirliğiyle, bir Sony Pictures Animation filmi olan "Otel Transilvanya 2" 23 Ekim'de Türkçe dublajlı olarak vizyona giriyor. Genndy Tartakovsky'nin yönettiği filmin yapımcılığını Michelle Murdocca, yönetici yapımcılığını ise Allen Covert, Robert Smigel ve Ben Waisbren gerçekleştirdi. Senaryosunu Robert Smigel ile Adam Sandler'ın yazdığı filmin müziği Mark Mothersbaugh imzası taşıyor.