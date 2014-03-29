'Öyle Sevdim Ki Seni', Kanada’da En İyi Yabancı Film ödülünü aldı

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Öyle Sevdim ki Seni filmi, Uluslararası Canada Film Festivali’nde En İyi Yabancı Film ödülünü aldı

Yapımcılığını Nurdan Tümbek Tekeoğlu’nun yaptığı, yönetmenliğini ise Orhan Tekeoğlu’nun üstlendiği Öyle Sevdim ki Seni, Kanada’nın Vancouver kentinde 28-29 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Canada Film Festivali’nde En İyi Yabancı Film ödülünü aldı. Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) desteklediği Öyle Sevdim ki Seni, dağılan Rusya’nın ardından 1980’li yılların sonlarında Yalta’dan Trabzon’a çalışmaya gelen Olga ile Cemal arasındaki kırık aşk hikayesini anlatıyor. Bugün dünyada 200 milyondan fazla insanın vatandaş oldukları ülkenin dışında yasal ya da yasa dışı göçmen, işçi veya sığınmacı olarak yaşadığını belirten Orhan Tekeoğlu, “Cinsiyet açısından bakıldığında kadınlar, uluslararası göçmenlerin yarısını oluşturuyor. Doğu Bloku’nun dağılması ise dünya ölçeğinde daha çok kadının göç hareketlerine katılmasında dönüm noktası olmuştur. Hep korkuyla yaşamak ve çalışmak zorunda kalan bu kadınların ilginç yaşamları benim ilgimi çekiyordu. Öyle Sevdim ki Seni filmi gerçek bir hikayeden esinlenerek ortaya çıktı” şeklinde konuştu.