Oz Efsanesi geri dönüyor!

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Biri yerli 9 yeni filmin vizyona girdiği bu haftanın filmlerinde, Tom Cruise, Charlize Theron, Orlando Bloom gibi ünlüler de boy gösterecek. Haftanın tek animasyonu ise Oz Efsanesi: Dorothy'nin Dönüşü.

Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton ile Brendan Gleeson'un oynadığı "Yarının Sınırında" izleyici ile buluşuyor.



Senaryosunu Dante Harper'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Doug Liman var. Bilim-Kurgu ve aksiyon türündeki film, dünyaya saldıran uzaylılar ile savaşı konu alıyor.



"Kardeşim İçin"

Scott Cooper'ın yönettiği ve Christian Bale, Zoe Saldana, Woody Harrelson, Forest Whitaker ve Willem Dafoe'un rol aldığı "Kardeşim İçin" gerilim severleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.



Senaryosu Scott Cooper ve Brad Ingelsby'e ait olan filmin yapımcılığını Leonardo DiCaprio üstlendi.



ABD ve İngiltere ortak yapımı film, küçük bir kasabada yaşayan iki kardeş Russell ve Rodney'in zorluklarla dolu yaşamını beyazperdeye taşıyor.



"Yeni Başlayanlar İçin Vahşi Batı"

Seth MacFarlane'nin yönettiği, kendisiyle beraber Charlize Theron, Neil Patrick Harris, Amanda Seyfried ve Liam Neeson'un rol aldığı "Yeni Başlayanlar İçin Vahşi Batı" izleyici ile buluşacak.



Komedi türündeki ABD yapımı filmin konusu özetle şöyle:

"Ürkek bir çiftçi olan Albert, kasabaya yeni taşınan gizemli kadına aşık olunca silahlı çatışmalardaki ürkek ve beceriksiz hali gider, yerine cesur bir adam gelir. Fakat kadının belalı kocası kasabaya doğru yola çıkmıştır ve çiftten intikam almayı planlıyordur."



"Suç Şehri"

Orlando Bloom, Forest Whitaker, Tanya Van Graan, Adrian Galley, Conrad Kemp'in oynadığı "Suç Şehri"nin yönetmenliğini Jerome Salle yaptı.



Dram ve gerilim türündeki film, Güney Afrika'ya illegal bir maddenin girişiyle beraber oluşan ırkçı bir katliam ile ilgili soruşturmada görevlendirilen polisler Ali Sokhela ve Brian Epkeen'in başından geçenleri anlatıyor.



"Aşkta Yanlış Yoktur"

Jeremiah S. Chechik'in yönettiği ve Ryan Kwanten, Sara Canning, Ryan McPartlin ile Kristen Hager'in oynadığı "Aşkta Yanlış Yoktur" romantik komedi severlerin ilgisini çekmeye aday.



Filmde bir düğün gününde geline aşık olan bulaşıkçı Leo'nun giriştiği maceralar izlenebilecek.



"Paris'te Bir Hafta Sonu"

Haftanın bir diğer komedi filmi Roger Michell'in yönettiği "Paris'te Bir Hafta Sonu" adlı yapım.



Parçalanan bir evliliği anlatan dokunaklı komedide, Oscar, Bafta, Emmy ve Altın Küre ödülleri sahibi Jim Broadbent ve Olivier ödüllü Lindsay Duncan rol alıyor. Film, kadın-erkek ilişkileri ve evliliğe dair söylediği sözlerle Paris sokaklarında yaramazlık peşinde koşan iki genç ihtiyarın yıl dönümlerindeki çıkmazları anlatıyor.



"Yüksek Risk"

Ödüllü psikoterapist Jonathan Asser'in kaleminden beyazperdeye uyarlanan "Yüksek Risk", "A Prophet/Yeraltı Peygamberi" filminden sonra çekilen en iyi hapishane filmi olarak nitelendiriliyor.



David Mackenzie'nin yönettiği filmde, Rupert Friend, Ben Mendelsohn, Jack O'Connell, Sam Spruell ve David Ajala gibi isimler kamera karşısına geçti.



Sarsıcı ve beklenmedik olayların ardı ardına geliştiği ve genç mahkum Eric'in öyküsünün anlatıldığı filmin konusu özetle şöyle:



''Eric genç olmasına rağmen, aşırı şiddete eğiliminden dolayı, yetişkin hükümlülerin kaldığı bir hapishaneye nakledilir. Aynı zamanda babasının da gün doldurduğu bu hapishanede kendini gardiyanlardan koruması, diğer tutuklularla işbirliği yapması ve hatta babasıyla yüzleşmesi gerekecektir.''



"Oz Efsanesi: Dorothy'nin Dönüşü"

Daniel St. Pierre ile Will Finn'in yönettiği ve Dennis Quaid, Zac Efron, Alan Bates ile Kim Dickens'in oynadığı "Oz Efsanesi: Dorothy'nin Dönüşü" haftanın tek animasyon filmi.



Film, Kansas'a dönen ve büyük bir kasırga sonrası kenti darmadağın halde olduğunu gören Dorothy'nin, aniden Oz'a geri gönderilişini anlatıyor.



"Tamaya İfrit"

Serkant Yaşar Kutlubay'ın yönettiği ve Su Bilgiç, Derya Aksu, La Milla ile Nicole Kuntzman'ın oynadığı "Tamaya İfrit" vizyona giriyor.



Türk yapımı korku filmi olan "Tamaya İfrit"in konusu özetle şöyle:

"1200 yıl önce etkisiz hale getirilmiş ifrit olan Tamaya, bir kolyenin içine hapsedilmiştir. Bu kolye bir polis baskını sonucu ortaya çıkar ve komiser Buket, kolyeyi ele geçirir. Filmde korku dolu dakikalar, bu andan sonra başlar ve ifrit serbest kalır."



(AA)