Özge ‘Güldür Güldür’de

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Ekranların sevilen eğlence programı “Güldür Güldür” şova oyuncu Özge Borak da katıldı.

Ali Sunal, Doğa Rutkay, Alper Kul, Aylin Kontente, Onur Atilla ve Onur Buldu’nun yer aldığı programda Borak, ‘Nezaket’ adlı karakterle sevenlerinin karşısına çıkacak.

Sekiz erkek kardeşli, hiç kız arkadaşı olmayan iyilik sever ama sert bir karakteri canlandıracak Borak, “Daha önceden konuk olduğum ve çok eğlendiğim bir programdı. Her hafta sahnede ve sonrasında televizyon karşısında izleyiciyle buluşuyor olmak beni çok heyecanlandırıyor. ‘Nezaket’ karakterinin izleyiciye bol sürprizleri olacak” dedi.