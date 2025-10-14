Özge Özpirinçci ve Salih Bademci başrollü Sakıncalı dizisi geliyor! İşte konusu ve oyuncular

NOW TV'nin 2025-2026 sezonu için merakla beklenen iddialı yapımı "Sakıncalı", uluslararası alanda büyük ses getirdi ve Venedik'te düzenlenen galasına 35 ülkeden katılım sağlandı. Başrol oyuncuları Özge Özpirinçci ve Salih Bademci, Venedik'teki gala sırasında şehirde yoğun ilgiyle karşılandı. Özpirinçci'nin adaleti sağlamak için yola çıkan "Süreyya" karakterine hayat verdiği dizinin tanıtımı, şimdiden televizyon gündemine oturmuş durumda.

Dizinin Künyesi ve Başroller:

Yapım Şirketi: Gold Film

Senaryo: Ayça Üzüm

Yönetmen: Arda Sarıgün

Başroller: Özge Özpirinçci ve Salih Bademci

Sakıncalı dizisi konusu

“Sakıncalı”, hayatı peri masalı gibi başlayan ama büyük bir trajediyle sarsılan Süreyya’nın hikayesini anlatıyor. Çocuğunu kaybettikten sonra Süreyya, adalet arayışına girer ve ölümün ardındaki sorumluları bulmaya çalışır. İntikam arzusu, geçmişle hesaplaşma ve zorlu bir içsel dönüşüm Süreyya’yı izleyiciyle duygusal bir bağ kurmaya yönlendirir. Hikaye ilerledikçe aile içindeki sırlar, dost görünümlü düşmanlar ve güven sorunları dramatik bir biçimde gün yüzüne çıkar. Süreyya’nın varoluş mücadelesi, hem yalnızlığı hem dayanışmayı içinde barındırır.

Sakıncalı dizisi oyuncuları

Başrolünde başarılı oyuncu Özge Özpirinçci'nin yer aldığı yeni dizi projesinin detayları netleşti. Özpirinçci, dizide annelik güdüsüyle hareket ederek adaleti sağlamak için mücadele eden güçlü bir kadın karakter olan "Süreyya"ya hayat verecek.

Erkek başrolde ise yetenekli oyuncu Salih Bademci bulunuyor. Bademci, Süreyya'nın karşısındaki mücadelede kritik bir rol üstlenecek önemli bir karakteri canlandıracak.

Dizinin kadrosunda bu iki başrol oyuncusunun yanı sıra, genç ve deneyimli isimlerin bir araya geldiği zengin bir oyuncu topluluğu yer alıyor:

Olgun Toker

Nihal Yalçın

Cem Bender

Seray Özkan

Berk Bakioğlu

Sakıncalı dizisi fragmanı