Özpetek'in filmi ''İtalyan Oscarları''nın en güçlü adayı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ferzan Özpetek’in yönettiği "Kemerlerinizi Bağlayın" filmi David di Donatello Ödülleri'ne 11 dalda aday gösterildi

İtalya’da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek’in yönettiği "Kemerlerinizi Bağlayın" (Allacciate le cincture) filmi, "İtalya’nın oscarı" olarak kabul edilen David di Donatello Sinema Ödülleri’nde 11 dalda ödüle aday oldu. Özpetek’in senaryosunu Gianni Romoli ile yazıp Lecce kentinde çektiği 10. filmi "Kemerlerinizi Bağlayınız", İtalyan sinema endüstrisinin en önemli ödülü olan "David di Donatello"da, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi müzik, en iyi set tasarımı, en iyi kostüm, en iyi makyaj, en iyi saç tasarımı, en iyi montaj ve en iyi ses dalında ödüle aday gösterildi. Ferzan Özpetek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "David di Donatello’ya 11 dalda aday olmak çok önemli ve güzel bir duygu ama kazanmayı düşünmek de çok daha güzel bir duygu" dedi. Özpetek, daha önce 2002 yapımı Karşı Pencere filmiyle 5 dalda David di Donatello ödülü kazanmıştı. Bu yıl "en iyi yabancı dilde film" Oscarı’nı kazanan yönetmen Paolo Sorrentino’nun Muhteşem Güzellik (La Grande Bellezza) filminin 18, yönetmen Paolo Virzi’nin Human Capital (Il Capitale umano) filminin ise 19 dalda aday olduğu 58’inci “David di Donatello” ödülleri, 10 Haziran'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.