"Özür Dilerim"

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20 Aralık'ta vizyonda.

Yapımını Yol Yapım, yapımcılığını Güven Kıraç’ın yaptığı, yönetmenliğini Cemil Ağacıkoğlu’nun üstlendiği “Özür Dilerim”, 20 Aralık’ta gösterime giriyor. Cemil Ağacıkoğlu'nun ikinci uzun metraj denemesi olan filmin oyuncu kadrosunda Güven Kıraç, Köksal Engür ve Sema Poyraz gibi usta isimler yer alıyor. Filmin başrol oyuncularından Sema Poyraz, Özür Dilerim’deki performansıyla 32. İstanbul Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünün de sahibi oldu. Film, engelli bir insanı ve onun sağlık sorunlarıyla şekillenen bir ailenin iç dünyasını anlatıyor.