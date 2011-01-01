Pan, 11 Aralık'ta sinemalarda

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Peter Pan'a yepyeni bir uyarlama...

Filmde Oscar adayı Hugh Jackman (“Les Misérables”) Blackbeard’ı (Karasakal); Garrett Hedlund James Hook’u (Kaptan Kanca); Oscar adayı Rooney Mara (“The Girl with the Dragon Tattoo”) Tiger (Kaplan) Lily’yi; yeni oyuncu Levi Miller Peter’ı ve Amanda Seyfried de Mary’yi canlandırıyor.

Peter 12 yaşında, bastırılamaz ölçüde asi bir mizaca sahip, yaramaz bir çocuktur. Fakat tüm hayatını geçirdiği Londra’nın kasvetli yetimhanesinde bunların tercih edilen nitelikler olduğu pek söylenemez. Sonra, inanılmaz bir gecede, Peter yetimhaneden kaçırılıp; korsanların, savaşçıların ve perilerin olduğu Neverland (Varolmayan Ülke) adında fantastik bir dünyaya götürülür. Peter orada bir yandan müthiş maceralarla karşılaşıp ölüm-kalım savaşları yaparken, bir yandan da kendisini çok uzun süre öne yetimhaneye bırakmış olan annesinin sırrını çözmeye ve bu sihirli topraklarda hakkı olan yerini bulmaya çalışır. Savaşçı Tiger Lily ve James Hook adındaki yeni bir arkadaşla takım oluşturan Peter’ın Neverland’i kurtarmak ve —sonsuza dek Peter Pan olarak anılacak hakiki bir kahraman olmak şeklindeki— gerçek yazgısını bulmak için acımasız korsan Blackbeard’ı yenmesi gerekmektedir.