Eski Amerikan futbol yıldızı O. J. Simpson'ın 90'lı yıllara damgasını vuran davası, dizi olarak karşımızda...

FX’in yeni dizisi AmerIcan CrIme Story, kanalın diğer dizisi American Horror Story’de olduğu gibi her sezon farklı bir konuyu ele alıyor ve Amerika suç dünyasının iç yüzünü işliyor. Dizinin ilk sezonu eski Amerikan futbol yıldızı O. J. Simpson’ın 90’lı yıllara damgasını vuran davasına odaklandı. Simpson, karısını ve karısının sevgilisi olduğu iddia edilen adamı öldürmekle suçlanmıştı. O. J. Simpson, Kim Kardashian’ın vaftiz babasıydı, Kardashian’ın babası Robert Kardashian ise davanın avukat ordusundandı. Simpson, çok güçlü delillere rağmen servetinin neredeyse tamamına yakınını vererek davadan yırttı. Zamanında CNN’den canlı yayınlanarak tüm Amerikan halkının soluksuz izlediği davanın duruşma sahneleri için gerçek mahkeme salonu birebir inşa edilmiş. Mahkeme dışında geçen sahneler Kardashian’ın evinde çekiliyor. O. J. Simpson’ı ise deneyimli oyuncu Cuba Gooding Jr. canlandırıyor.

