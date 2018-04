Paul Haggis, ''Third Person'' ile iddialı!

On yıl önce çektiği Crash ile adından sıkça söz ettiren Paul Haggis’in yeni draması ''Third Person'' ile oldukça iddialı

Üç farklı şehirde (New York, Roma, Paris) yaşayan üç farklı çiftin yaşamlarını konu alan filmde Liam Neeson, Mila Kunis, James Franco, Olivia Wilde ve Maria Bello gibi oyuncuları izleyeceğiz. 24 Nisan'da vizyona girecek filmin konusu ise şöyle:

Filmde Michael, Julia ve Sean'ın aşk ekseninde buluşan farklı hikayelerine tanık oluyoruz. Yakın zamanda evliliği sonlanan Michael, Paris'te yaşar. Yeni sevgilisi Anna tarafından ziyaret edildiği esnada Anna, Michael hakkında büyük bir sırrı öğrenir ve artık ona güvenmesi oldukça zordur. Bu durum ilişkilerini zora sokacaktır. New York'ta yaşayan Julia, oğlunu öldürmeye teşebbüsle suçlanmaktadır, her ne kadar karşı çıksa da oğlunun vesayeti babası Rick'e verilir. Rick, anne ve oğlu arasındaki ilişkiyi tamamen bitirmenin peşindedir. Roma'ya bir iş gezisine çıkan Sean ise İtalyan Monica'ya aşık olur ve bu esnada büyük bir talihsizlik patlak verir. Monica'nın kızı kaçırılır; Sean ise küçük kızı kurtarmanın bir yolunu bulmak zorunda kalır.