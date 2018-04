Paul Mazursky hayatını kaybetti!

Başarılı Hollywood senarist ve yönetmeni 84 yaşında hayata veda etti.

Oscar adayı yönetmen ve senarist Paul Mazursky, 84 yaşında hayatını kaybetti. Mazursky’nin önemli filmleri arasında 'Bob & Carol & Ted & Alice', ‘An Unmarried Woman’ ve ‘Down and Out in Beverly Hills’ bulunuyordu.



84 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden ABD ’li yönetmen hakkında Mel Brooks sosyal medyada “O, bizim Amerikan Fellini’mizdi. Onu çok özleyeceğiz” yazdı. Mazursky, ilk kez Oscar’a 1969 tarihli ‘Bob and Carol and Ted and Alice’in senaryosuyla aday oldu. Sonra 1974'de ‘Harry and Tonto’, 1978'de ‘An Unmarried Woman’ ve 1989'da ‘Enemies: a Love Story’ ile adaylıkları sürdü.