Cem Yılmaz’ın filmi “Pek Yakında” sosyal medyada sınıfı geçt!





Online Müşteri İlişkileri Yönetim Platformu MeaMinds’ın analizine göre, Facebook, Twitter ve Google +’da Cem Yılmaz’ın filmi Pek Yakında’yı yorumlayanların büyük çoğunluğu filmi beğendi!Türk teknoloji şirketi Proline’ın Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilen Online Müşteri İlişkileri Yönetim Platformu MeaMinds, 1 Eylül – 28 Ekim tarihleri arasında yaptığı sosyal medya gişe analizinde ünlü komedyen ve aktör Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği “Pek Yakında” filmini mercek altına aldı. Yaklaşık 2 aylık süre boyunca Türkiye’de sosyal medya kullanıcılarının film hakkında paylaştıkları mesajları inceleyen MeaMinds, filmin sinemaseverler nezdinde uyandırdığı yankıyı da gözler önüne serdi.Sosyal medya kullanıcılarının Facebook, Twitter ve Google + platformlarından Cem Yılmaz’ın Pek Yakında filmi hakkında paylaştığı yorumları inceleyen MeaMinds, izleyici kitlesinin filmi ve özellikle oyuncuları beğendiğini gözler önüne serdi. Verilere göre paylaşılan mesajların %74’ü, film hakkındaki “olumlu” görüşlerden oluşuyor. Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı mesajların %19’u filmden “olumsuz” mesajlarla bahsederken, %7’lik dilim “nötr” mesajları içeriyor. Paylaşılan mesajların yarısından fazlasının Facebook ve Twitter üzerinden gönderilmiş olması dikkat çekiyor.MeaMinds’ın analizine göre sosyal medyada Pek Yakında filminden bahsedenlerin %66’sını erkekler, %34’ünü ise kadınlar oluşturuyor. Mesajların paylaşıldığı kanallar kapsamında da mobil cihazlar %81’lik oranla aslan payının sahibi oluyor.2011 yılında kullanıma sunulan MeaMinds; Twitter, Facebook ve Google + gibi Türk kullanıcılarının yorum yapmak için en çok tercih ettiği sosyal medya mecralarında paylaşılan içerikleri otomatik “olumlu”, “olumsuz” ve “nötr” olarak anlamlandırarak, kurumlara pazar analizi, etki değer analizi, rekabet analizi gibi her markanın ihtiyacına göre farklı raporlama imkânları sunuyor.