Perran Kutman yeni diziyle geliyor!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Usta oyuncu Perran Kutman’ın yeni dizisinin ayrıntıları belli olmaya başladı

Usta oyuncu Perran Kutman yeni bir diziyle ekranlara dönüyor. Son olarak iki sene önce Star TV’de ekrana gelen Canımın İçi isimli sit com’da yer alan Perran Kutman, uzun süren ekran ayrılığını yeni bir diziyle bozuyor. Perran Kutman, ‘Ah Neriman’ isimli yeni bir dizide başrol oynayacak. Eylül ayında ekrana gelmesi beklenen yeni dizinin yönetmeni ise Hatice Memiş olacak. Dizinin kast çalışmaları sürerken, bir kaç kanal ile yayın için görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi.