Pixar’dan haberler var!

2005 yılından beri ilk defa bu yıl hiç animasyonunu izleyemeyeceğimiz Pixar, önümüzdeki yıl iki animasyon birden çekmeye hazırlanıyor

Bu animasyonlardan ilki olan Inside Out‘un hikayesi geçtiğimiz günlerde animasyon şirketinin web sitesinde paylaşıldı. Up ve Monsters, Inc. gibi Akademi ödüllü animasyonların yaratıcısı Pete Docter’in yönetmenliğini üstleneceği Inside Out‘ta babasının işi nedeniyle Midwest’ten San Francisco’ya taşınmasıyla birlikte yeni hayatına alışmaya çalışan 11 yaşındaki Riley ve duygularıyla tanışacağız.



Seslendirme kadrosunda Amy Poehler, Bill Hader, Lewis Black, Mindy Kaling ve Phyllis Smith gibi isimlerin bulunduğu Inside Out, 2015 yılının yazında vizyona girecek. Pixar’ın 2015′in Kasım ayında çıkaracağı diğer animasyon ise Peter Sohn’un yönetmenliğini üstleneceği The Good Dinosaur olacak.