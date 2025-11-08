Pluribus dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Pluribus hangi platformda yayınlanıyor?

Hikâye, tüm insanlığın kolektif bilince geçtiği bu yeni düzene karşı bağışıklığı bulunan 12 kişiden biri olan yazar Carol Sturka'nın gözünden anlatılıyor. Carol'ın yalnızlığı, öfkesi ve direnme arzusu, bu "huzurlu" tehdide karşı mücadelesinin merkezini oluşturuyor.

Dizinin adı olan "Pluribus", Latince'deki "e pluribus unum" (çokluktan bire) ifadesine atıfta bulunarak, kolektif bilinç ve bireysel direniş temasına felsefi bir derinlik katıyor.