Portre Norman Reedus

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Walking Dead'in baş karakteri Norman Reedus!

Dünyanın gidişatından mıdır nedir, distopya ya da fütüristik gerilim dizileri öyle bir tutuyor ki bu dizilerin izleyicileri olan bizler, yolda dişleri uzun bir vampir ya da uluyarak yürüyen bir zombiye rastlasak başımızı çevirip geçeceğiz neredeyse... Kan, şiddet ve adrenalin bağımlısı mı olduk derken izlemekten kendimizi alamadığımız ‘Walking Dead’ aldı başını gidiyor. IMDb puanı 8.7. İşte dizinin baş karakterlerinden biri de ele avuca sığmayan, otoriteyi takmayan, isyankar ama sağlam karakterli Daryl’ı canlandıran Norman Reedus. Biraz ilginç bir şahsiyet kendisi hatta bir anti kahraman. Kısık bakışları ve umursamaz tavırlarına mest olan hayranlarının sayısı çığ gibi büyüyor. Hem oyuncu hem de çalışmaları New York, Berlin ve Frankfurt’taki galerilerde sergilenen ressam, heykeltıraş ve fotoğrafçı. Karizmasını Lady Gaga da keşfetmiş olacak ki ‘Judas’ şarkısının klibinde Judas rolü için Reedus’ı şart koşmuş. Reedus’ı önümüzdeki günlerde dört yeni filmiyle izleyeceğiz.