Power, 2. sezon onayı aldı!

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Amerika’nın kablolu kanallarından Starz‘ın geçtiğimiz hafta yayına giren dizisi Power ilk bölümünde başarılı reytingin ardından 2. sezon onayı aldı.

Geçen haftalarda yayına giren dizinin ilk bölümü 0.5 ve 1.87 milyon reytingle Spartacus‘un ardından kanalın başarılı giriş yapan ikinci dizisi oldu. Yapımcı kadrosunda Curtis Jackson‘ın (50 Cent) da bulunduğu Power, gece kulübü sahibi James (Ghost) Patrick’in iki farklı hayatını yaşarken bir tanesinden vazgeçmesini konu alıyor. 10 bölümden oluşacak 2. sezonun gelecek yıl yaz aylarında başlaması bekleniyor.