Power Rangers yeniden toplanıyor!

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90'lı yılların kült televizyon dizisi Power Rangers yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor

90'lı yılların fenomen televizyon serilerinden biri olan Power Rangers, yeniden uzun metrajlı bir yapımla izleyiciyi selamlamayı planlıyor! Lionsgate ile Saban Entertaintment'ın iş birliğinin yeni mahsulü olacak projenin Power Rangers'ın hikaye evreninin derinliklerine inmesi bekleniyor. Bu bakımdan salt nostaljik değeri olan bir üründen ziyade, yeni jenerasyon izleyiciyi de yakalayacak bir proje gözüyle bakılan filmin öncelikli olarak DVD piyasasında kendisine yer bulacağı düşünülüyor. Daha önce iki sinema filminin yanı sıra, farklı konseptlerde televizyonda karşımıza çıkan ve 2013 yılında yayınlanan yeni dizi ile de genç jenerasyonu yakalamayı başaran Power Rangers ekibinin, yeni macerasının içeriği hakkında henüz detaylı bilgiler paylaşılmış değil! Yine de son yıllarda Twilight ve Açlık Oyunları gibi serilerle genç izleyiciyi yakalamış olan Lionsgate yapımcılarının, Power Rangers ekibini revize ederek bu günün grafik trentlerine uyduracağını tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok.