Pretty Little Liars sürprizle dönüyor!

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Pretty Little Liars'ın sevilen oyuncularından Tyler Blackburn'ün yeni sezonun düzenli karakterlerinden olacağı açıklandı.

Pretty Little Liars'ın halefi olarak gösterilen Ravenswood’a gelen iptal haberinden sonra beklenen oldu ve Tyler Blackburn’ün diziye düzenli oyuncu olarak geri döneceği açıklandı. Dizinin 10 haziranda başlayacak yeni sezonunda Hannah ve Liars’ın hayatlarına geri dönecek olan Caleb karakterini canlandıran oyuncunun dönüşü ABF Family’nin “Behind the Curtain” isimli youtube kanalında açıklandı.