Ray Donovan 2. sezon yola çıkmaya hazır!

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Yeni sezon 13 Temmuz Pazar akşamı başlıyor

Geçtiğimiz yaz Showtime kanalında yayınlanmaya başlayan suç/aile draması Ray Donovan, 2. sezonuyla ekranlara geri dönüyor! Başrollerinde Liev Schreiber ve Jon Voight gibi isimlerin yer aldığı dizi, 13 Temmuz Pazar akşamı “Yo Soy Capitan” bölümüyle ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezondan kadroya FBI ajanı rolüyle dahil olan Hank Azaria’yı da görmek mümkün…



Los Angeles’ta yaşayan, ünlüler için profesyonel bir danışman ve sorun çözücü olan Ray Donovan ile ailesinin maceralarını ekranlara getiren dizi; ilk sezonuyla Altın Küre ödüllerinde 2 dalda adaylık kazanmış, Mickey Donovan karakterini canlandıran Jon Voight “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünün sahibi olmuştu.