Recep İvedik araştırma konusu oldu!

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Şahan Gökbakar'ın gişe rekorları kıran 'Recep İvedik' filmi üniversitede araştırma konusu oldu

Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çağlar Deniz, üniversite eğitimine yeni başlayan öğrencilerin, 'Recep İvedik' filmleriyle kurdukları ilişkiyi ortaya koymaya çalışan yarı yapılandırılmış mülakat formuyla birlikte, 100 üniversite öğrencisi üzerinde bir araştırma yaptı.

Üniversite eğitimine yeni başlayan öğrencilerin, 'Recep İvedik' filmleriyle kurdukları ilişkiyi ortaya koymaya çalışan Yrd. Doç. Dr. Çağlar Deniz, yaş ortalaması 19,74 olan, 59'u kız, 41'i erkek öğrenci üzerinde yaptığı çalışmada ilgi çekici sonuçlarla karşılaştı.Konuyla ilgili öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Çağlar Deniz, araştırma ile ilgili şunları aktardı: "Recep İvedik serisi, toplumun bazı kesimleri nezdinde sert eleştirilerin hedefi olmasına rağmen, 4. filmiyle daha önce edindiği gişe başarısına devam ediyor. Filmin özellikle gençler arasında yayılan popülaritesi malum, ama bu konuda az sayıda araştırma yapılmış durumda. Ben de üniversite eğitimine yeni başlayan öğrencilerin 'Recep İvedik' filmleriyle kurdukları ilişkiyi ortaya koymaya çalışan bir çalışma yaptım. Yaş ortalaması 19,74 olan, 59'u kız, 41'i erkek öğrenci üzerinde yaptığımız çalışmaya göre, örneklem dahilindeki öğrencilerin 26'sı parasızlık, filmin saçma ve kalitesiz görülmesi, ana karakterin tavırlarının kaba ve itici bulunması, filmdeki esprilerin zekadan yoksun ve bel altı bulunması ve filmin ahlaki değerleri gözetmemesi yüzünden, serinin hiçbir filmini izlemediklerini ve izlemeyi düşünmediklerini ifade ettiler. 70 öğrenci ise filmi arkadaşlarının ısrarı ve onlarla bir aktivitede yer almak istemeleri, filmin sosyal medyada görünürlülüğünün yüksek olması, magazinden haber bültenlerine değin, serinin filmlerinin televizyon ekranlarında da geniş yer kaplaması, kamusal alanlarda reklamının fazla yapılması, filmin genel itibariyle komik olduğunu düşünmeleri, film içindeki diyaloglarda kullanılan tuhaf şiveli argo dilini komik bulmaları, karaktere hayranlık duymaları, herkesin filmden bahsetmesi, serinin eski filmlerini izlediği için yeni filmi merak etmeleri, filmin gişe rakamlarının yüksekliği, son filmi izleyen seyirci kitlesi tarafından övülmesi ve eğlence amaçlı olarak izlemiş, yahut izlemeyi düşündüklerini ifade ettiler. Serinin önceki filmlerini izlemesine rağmen, son filmi izlemediklerini ve izlemeyi de düşünmediklerini ifade eden 3 öğrenci, buna sebep olarak esprilerin sıradanlığını ve kendi espri anlayışlarının da zaman içinde olgunlaştığını düşündüklerini söylediler. Filmin esprilerini kalitesiz bulan bir öğrenci ise, arkadaşlarının baskıları sonucu filmi gene izlemek zorunda kalacak." Gençlerin kolay tüketilebilen, kolay dolaşıma sokulan, anlamak için üzerinde fazla düşünmelerine gerek olamayan kültür ürünlerini tüketmeye meyilli olmalarının, popüler kültürün gençlik kültürünü nasıl şekillendirdiğini gösterdiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Çağlar Deniz, "Adeta sabun köpüğü ağırlığındaki bu tüketim nesnelerinin, televizyon programları, reklamlar ve sosyal medya yoluyla gençler arasında trend haline gelmesi, günümüz üniversite gençliğinin gündelik hayatında kitle iletişim araçlarının ne denli önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir" dedi.