Reis Çelik'e Boston'dan mükemmellik ödülü!

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Reis Çelik'e, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Boston Türk Film Festivali'nde 'Türk Sinemasında Mükemmellik Ödülü' verildi.

ABD 'nin Boston kentinde düzenlenen festival kapsamında, Çelik'in ‘İnadına Film Çekmek’ adlı filminin Kuzey Amerika'daki ilk gösterimi yapıldı. Geçen eylül ayında vefat eden usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in rol aldığı film, Boston Güzel Sanatlar Müzesi’nde merhum sanatçının anısına gösterildi. Gösterimin ardından seyircilerin sorularını yanıtlayan Çelik’e söyleşi sonrasında düzenlenen törenle, Türk sinemasına katkılarından dolayı ‘Türk Sinemasında Mükemmellik Ödülü’ takdim edildi. Konuşmasında, ödülün verdiği mutluluğu dile getiren Çelik; filmlerine binlerce yıldır nice medeniyeti barındırmış Anadolu , Mısır, Ortadoğu üçgeninin kadim ve zengin topraklarında yaşayan kültürlerin esin verdiğini belirtti. Sözlerini, Tuncel Kurtiz’in de aynı toprakların kültürünü en iyi yansıtanlardan biri olduğunu söylerek bitirdi.