Revenge’de ölüm kalım savaşı!

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Sevilen dizi Revenge sezon finaline yaklaşırken senaristler son bölümde ana karakterleden birisinin öleceğini açıkladı

ABC kanalında üç sezondur yayınlanan hatta Türk versiyonu bile yapılan Revenge’de sezon finaline sadece iki bölüm kaldı. Yapımcı ve senaristler dizinin ana karakterlerinden birini sezon finalinde öldürmeye kararlı. Tabi ki durum böyle olunca akıllara kim ölecek sorusu geliyor. Namlunun ucundaki muhtemel karakterler ise Aiden ve Charlotte. Barry Sloane (Aiden) yeni sezonda başlayacak olan ‘The Visitors’ dizisinin kadrosuna katıldığı için ölen kişi Aiden olabilir. Revenge’in resmi Facebook sayfasında yayınlanan fotoğrafta ise izleyiciye ''Sizce finalde kim ölecek?'' sorusu yöneltiliyor. Dizinin sezon finali 11 Mayıs Pazar akşamı yayınlanacak.