Reyting savaşları

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Aralık ayının en istikrarlı dizileri ‘O Hayat Benim’, ‘Kiraz Mevsimi’ ve ‘Karagül'...

Kime sorsak ‘Ben dizi izlemiyorum’ diyor. Fakat reyting savaşları dizilerin fazlaca izlendiğini gösteriyor ve dizilerin kaderlerini de yine onlar belirliyor.

‘O Hayat Benim’, ‘Karagül’ ve ‘Kiraz Mevsimi’ yayınlandığı gün Total ve AB’de birinciliği kimseye kaptırmıyor. İki sezondur büyük ilgi gören ‘Karadayı’ ise Nurgül Yeşilçay ve Erkan Petekkaya’nın yeni dizisi ‘Paramparça’nın son zamanlarda öne geçmesiyle reyting yarışında geriye düşüyor. Uzun yıllardır ekranda büyük başarı yakalayan ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ da yapımcıların ve oyuncuların büyük bir rahatlıkla hayatına devam etmesini sağlıyor ve sağlamaya devam edecek gibi görünüyor. Bir ileri iki geri şeklinde listeye giren, Özcan Deniz, Hatice Şendil ve Begüm Kütük’ün başrollerini paylaştığı ‘Kaderimin Yazıldığı Gün’ dizisi de beklenenin üzerinde ilgi görüyor.