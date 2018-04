Ripper Street'in 3. sezon çekimleri başlıyor!

Ripper Street'in yeni sezonu için hazırlıklar hız kazanmaya başladı

Mistresses ve Waking the Dead gibi dizilerin yazar ekibinde yer almış bir isim olan Richard Warlow'un yaratıcısı olduğu BBC One dizisi Ripper Street'in üçüncü sezonu için ekip toplandı ve çekimler başladı.



Matthew Macfadyen, Jerome Flynn ve Adam Rothenberg gibi isimler Edmund Reid, Bennet Drake ve Homer Jackson rolleriyle yeni sezonda da hikayede yer almaya devam edecekler. MyAnna Buring de Long Susan karakteriyle hikayede yer almaya devam edecek bir diğer isim.



Bu isimlerin dışında üçüncü sezonda birçok yeni karakterle tanışacağımızı da belirtelim. Hatırlanacağı üzere dizi için ikinci sezon öncesi önce iptal kararı çıkmış, ancak Amazon Prime Instant Video'nun devreye girmesiyle dizi yeniden hayat bulmuştu. Tiger Aspect ve Lookout Point'in yapımcılığını üstlendiği dizinin yeni sezon bölümleri sonbahar dönemi içinde Amazon Prime Instant Video üyelerine sunulmaya başlanacak.



Üçüncü sezon, birkaç ay sonra ise BBC One ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Manchester'da başlayan çekimlerin devamı Loughborough ve Dublin'de devam edecek. Bir dönem dizisi olan Ripper Street bizleri 1889 yılında Londra'nın doğusuna, Karındeşen Jack cinayetlerinin hemen sonrasına götürüyor ve ünlü polis birimi H Division dedektiflerinin karmakarışık bir durumda olan Whitechapel sokaklarında düzeni sağlama girişimlerini ve olayları sorgulamalarını ekranlara yansıtıyor.