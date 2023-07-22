Robert Oppenheimer'ın Türk fizikçiye yazdığı mektup ortaya çıktı

Atom bombasının babası olarak anılan Robert Oppenheimer'ın hayatını anlatan "Oppenheimer" filmi çok konuşulacağa benziyor. Filme konu olan fizikçi Robert Oppenheimer'ın Türk bilim insanı Feza Gürsey'e yazdığı mektup sosyal medyanın gündemine oturdu.

OPPENHEIMER'IN FEZA GÜRSEY'E MEKTUBU

Oppenheimer mektubunda şunları söylüyor:

"T.D.'den, gelecek yıl burada bir yılı karşılayabileceğinizi öğrendim. Umarım öyledir ve sizden haber aldığımda meslektaşlarıma danışacağım ve olumlu düşüncelerimizi kağıda dökeceğiz. Kısa süre sonra tekrar gelmeniz bana doğru geliyor."

FEZA GÜRSEY KİMDİR?

20. yüzyılın önemli matematikçi ve teorik fizikçilerinden biri olarak kabul edildi. Feza Gürsey, 1971'den 1991'e kadar Yale Üniversitesi'nin Fizik Bölümü'nde görev yaptı. Temel parçacık fiziği alanında yaptığı önemli katkılar nedeniyle 19 Ocak 1977'de Sheldon Glashow ile birlikte Oppenheimer Ödülü'ne layık görüldü.

Bilim ve teknoloji dünyasında "nükleer bombanın babası" olarak anılan, Manhattan Projesi başkanlığını yapmış Amerikalı fizikçi ve üniversite profesörü Robert Oppenheimer, bilimsel ekibin önderliğini yaparak Los Alamos'ta nükleer silahların geliştirilmesine öncülük etti. bilimsel ekibin önderliğini yaparak Los Alamos'ta nükleer silahların geliştirilmesine öncülük etti. Proje sonunda 16 Temmuz 1945'te New Mexico'da gerçekleştirilen Trinity testi ile dünyanın ilk nükleer patlaması başarıyla gerçekleştirildi.