Robert Pattinson bambaşka bir rolde!

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Hollywood’un yakışıklı oyuncusu Robert Pattinson görmeye alışık olmadığımız bir rolle karşımıza çıkıyor.

Robert Pattinson ve Guy Pearce’in başrolleri paylaştıkları “The Rover ” 4 Temmuz’da sinemalarda .



Twilight serisinden sonra kendini daha farklı tarzlarda filmlere veren Robert Pattinson canlandırdığı saf ve ürkek karakter Rey ile karşımıza çıkıyor. Onu çok değiştirecek yol arkadaşı Eric’i ise Iron Man 3 ve Memento filmlerinden tanıdığımız Guy Pearce canlandırıyor.



Cannes Film Festivali’nde oldukça övgü toplayan “The Rover” kanunların yok olduğu bir zamanda geçiyor. Eric herkesi ve her şeyi geride bırakmış soğuk ve sinirli bir adamdır. Sahip olduğu tek şey arabası bir grup hırsız tarafından çalınınca onu geri almak için hırsızların peşine düşerek kendine acımasız bir görev edinir. Bu yolda Rey (Robert Pattinson) ile beklenmedik bir arkadaşlık yapmak zorunda kalır. Hırsızlardan Henry’nin (SCOOT McNAIRY) kardeşi naif Rey son vurgunlarında geride kalır.