Robin Williams, ”Mrs. Doubtfire”ın devam filminde!

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1993 tarihli Mrs. Doubtfire‘ın 21 yıl sonra devam filmi geliyor. Robin Williams yine kadroda

Williams’ın çocuklarını görebilmek için kılık değiştirerek boşandığı eşinin evinde dadı olarak işe başlamasını konu eden Mrs. Doubtfire‘ın devam filminde başrol yine Robin Williams’ın olacak. Filmin yönetmen koltuğunda da ilk filmi yöneten Chris Columbus olack. Senaryosu David Berenbaum tarafından yazılacak filmin oyuncu kadrosunda başka kim yer alacak henüz açıklanmış değil. Filmin 2015′in ilk yarısında vizyonda olması bekleniyor.