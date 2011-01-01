Levent Özdemir’in senarist ve yönetmen olarak imza attığı ilk filmi Rus’un Oyunu’nun çekimleri Asya, Avrupa ve Uzakdoğu’da gerçekti.

Başrollerini Fırat Tanış, Leonid Kulagin, Anastasiya Klyeva'nın paylaştığı filmde Levent Özdemir, iki ayrı karakterle oyuncu olarak da karşımıza çıkıyor.



3 ülkede çekilen ilk Türk filmi olan Rus’un Oyunu’nun çekimleri İstanbul, Moskova ve Hong Kong’ta gerçekleşti. Çekimlerinin 8 hafta sürdüğü filmde Rusya’nın en ünlü oyuncuları da Fırat Tanış ile başrolü paylaşıyor… Rusya’nın en sevilen oyuncularından Leonid Kulagin ve Anastasia Klyeva oyunculuklarıyla göz dolduruyor. Ayrıca kadroda ilk kez oyunculuk yapan çok farklı isimler de var. Örneğin Türkiye’nin ünlü plastik cerrahlarından Murat Topalan ve tasarımcı Gülce Dereli de filmde rol alıyor.

