Rüya Gibi bu akşam var mı, yok mu? 30 Aralık Rüya Gibi yeni bölüm var mı?
Seda Bakan ve Uğur Güneş’in başrollerinde yer aldığı Rüya Gibi, her Salı akşamları izleyiciyle buluşuyor. Ancak yılbaşı haftası nedeniyle yeni bölümün olup olmadığı merak ediliyor. Peki Rüya Gibi bu akşam var mı, yok mu? 30 Aralık Rüya Gibi yeni bölüm var mı?
Show TV'nin yeni sezon bombası Rüya Gibi, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla kısa sürede Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi.
Dizi, sıradan bir hayat sürerken eşinin büyük bir sırrını öğrenen Aydan'ın dünyasının başına yıkılmasıyla başlıyor. Tesadüfler ve Emir'in hayatına girmesiyle Aydan, bir anda kendini lüks bir güzellik merkezinin patroniçesi olarak bulur. Ancak bu parıltılı dünya, göründüğü kadar masum değildir. Emir’in tehlikeli dünyası ile Çiğdem’in başına açtığı dertler arasında kalan Aydan, "ayakta kalma" mücadelesi verirken Emir’le olan gizemli bağı da her bölümde daha karmaşık bir hal almaktadır.
Seda Bakan ve Uğur Güneş’in başrollerini paylaştığı Rüya Gibi dizisi, yılbaşı haftası olmasına rağmen yayınına ara vermedi. Sevilen dizi, bu akşam (30 Aralık 2025 Salı) yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak.
Dizinin bu akşam yayınlanacak olan 5. bölümünde kadroya yeni isimler de katılıyor. Usta oyuncu Suat Sungur (Beytullah) ve Aslı Melisa Uzun (Zahide Melek), Emir’in yeni ortakları olarak hikayeye dahil olacak.