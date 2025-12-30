Rüya Gibi bu akşam var mı, yok mu? 30 Aralık Rüya Gibi yeni bölüm var mı?

Dizi, sıradan bir hayat sürerken eşinin büyük bir sırrını öğrenen Aydan'ın dünyasının başına yıkılmasıyla başlıyor. Tesadüfler ve Emir'in hayatına girmesiyle Aydan, bir anda kendini lüks bir güzellik merkezinin patroniçesi olarak bulur. Ancak bu parıltılı dünya, göründüğü kadar masum değildir. Emir’in tehlikeli dünyası ile Çiğdem’in başına açtığı dertler arasında kalan Aydan, "ayakta kalma" mücadelesi verirken Emir’le olan gizemli bağı da her bölümde daha karmaşık bir hal almaktadır.