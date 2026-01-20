Anasayfa Plus Sinema & Televizyon Rüya Gibi neden yok, bitti mi? Rüya Gibi yeni bölüm ne zaman?
Show TV'nin başrollerinde Seda Bakan, Şebnem Bozoklu ve Ahsen Eroğlu gibi güçlü isimleri buluşturan dizisi Rüya Gibi, Salı akşamları yaşanan yoğun reyting rekabetinde beklenen sıçramayı yapamayınca kanal yönetiminden kritik bir hamle geldi. Peki Rüya Gibi neden yok, bitti mi? Rüya Gibi yeni bölüm ne zaman?
Show ekranlarında yayınlanan Rüya gibi dizisi Salı akşamları izleyici ile buluşuyordu. Bugün diziyi seyretmek isteyenler yayın akışında göremedi.
Show TV, kemik kitlesini koruyan ancak reytinglerde istediği yükselişi yakalayamayan yapımı pazar gününe alarak diziye bir şans daha vermiş oldu.
25 Ocak Pazar akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek olan bu bölüm, dizinin ekran yolculuğuna devam edip etmeyeceği konusunda belirleyici olacak.
Dizinin yeni günündeki ilk bölümünde (8. bölüm), Aydan’ın Emir’i koruma dürtüsü onu beklenmedik bir yola sürüklüyor.