Ryan Gosling 'ilk filmiyle' dönüyor!

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Ünlü oyuncu Ryan Gosling, ilk yönetmenlik deneyimiyle bu yılki Cannes Film Festivali'nde yer alacak

Uzun süredir kameralardan uzakta yaşayan Ryan Gosling, yakında tekrar kırmızı halıda boy gösterecek. Ünlü aktörün ilk yönetmenlik deneyimi olan ‘Lost River’ filminin Cannes Film Festivali’nde yarışma dışı gösterimi gerçekleşecek. Gosling’in filminde Christina Hendricks, Eva Mendes, Saoirse Ronan ve Matt Smith rol alıyor. Film, Hendricks’in canlandırdığı 'Billy' adlı karakterin oğullarıyla birlikte su altı şehrine giden bir yolu keşfetmesiyle, yaşamlarının nasıl değiştiğini anlatıyor. 15-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Cannes Film Festivali, 'Grace of Monaco' filmiyle açılacak.