Sadece 166 kişi izledi!

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Başrollerini Begüm Birgören ile Emre Canpolat’ın paylaştığı ve Montreal Film Festivali’nde ülkemizi temsil eden ‘Göl Zamanı’ filmini hafta sonu sadece 166 kişi izledi.

Yönetmenliğini Cafer Özgül’ün üstlendiği ve ülkemiz adına Montreal Film Festivali ile Fecr Film Festivali’nde yarışan ‘Göl Zamanı’ geçtiğimiz Cuma vizyona girdi. 9 sinema salonunda izleyiciyle buluşma imkanı verilen filmi hafta sonu 166 kişi izledi ve 1.699 TL hasılat yaptı.



Emre Canpolat, Begüm Birgören, Cemil Büyükdöğerli ile Didem Balçın’ın oynadığı Göl Zamanı, aynı kıza aşık olan iki arkadaşın hikayesini konu alıyor.