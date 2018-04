SAG Ödülleri sahiplerini buldu!

Sinema Oyuncuları Derneği'nin dağıttığı 21. Screen Actors Guild (SAG) Ödülleri'nin Los Angeles'ta yapılan törenle sahipleri belli oldu.

Sinema Oyuncuları Derneği'nin 1995'den bu yana dağıttığı sinema ödülleri töreni, Screen Actors Guild (SAG) Ödülleri'nin 2015 sahipleri belli oldu. En İyi Oyuncu Kadrosu SAG Ödülü "Birdman" oyuncularına verilirken, Eddie Redmayne "The Theory of Everything" filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu, Julianne Moore "Still Alice"deki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu seçildi.



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü Whiplash ile J. K. Simmons alırken, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülünü Boyhood filmiyle Patricia Arquette kazandı.



Sinema Oyuncuları Derneği ödüllerinin kırmızı halısında ise ünlü yıldızların şıklık yarışı vardı.