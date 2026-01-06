Sahipsizler bu hafta var mı, yok mu? Sahipsizler yeni bölüm ne zaman?

Star TV tarafından paylaşılan 7 Ocak 2026 Çarşamba gününe ait yayın akışında, dizinin yeni bölümü yerine saat 20:00’de "Bayi Toplantısı" isimli yerli sinema filmi yer alıyor. Birçok yapım yılbaşı sonrası ilk haftada ekrana dönme kararı alırken, Sahipsizler ekibinin çekim takvimi ve stok bölüm planlaması nedeniyle bu haftayı da pas geçtiği bildirildi.