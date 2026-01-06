Sahipsizler bu hafta var mı, yok mu? Sahipsizler yeni bölüm ne zaman?
Pictures imzalı, altı kardeşin yürek burkan hayat mücadelesini konu alan "Sahipsizler", yılbaşı tatili nedeniyle geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Peki Sahipsizler bu hafta var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman?
Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni yapımlarından biri olan Sahipsizler, yılbaşı haftasında verilen bir haftalık zorunlu aranın ardından izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyordu.
Ancak kanalın güncel yayın akışıyla birlikte, dizinin dönüş tarihinin bir hafta daha sarktığı görüldü.
Star TV tarafından paylaşılan 7 Ocak 2026 Çarşamba gününe ait yayın akışında, dizinin yeni bölümü yerine saat 20:00’de "Bayi Toplantısı" isimli yerli sinema filmi yer alıyor. Birçok yapım yılbaşı sonrası ilk haftada ekrana dönme kararı alırken, Sahipsizler ekibinin çekim takvimi ve stok bölüm planlaması nedeniyle bu haftayı da pas geçtiği bildirildi.
Dizinin merakla beklenen 44. (veya güncel sezona göre ilgili) yeni bölümünün, herhangi bir ek değişiklik olmaması durumunda 14 Ocak 2026 Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşması bekleniyor.