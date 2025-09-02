Sahipsizler dizisi yeni sezon ne zaman? Sahipsizler 2. sezon fragmanı yayınlandı

Star TV'nin sevilen dizisi "Sahipsizler", 18 Haziran 2025'te yayınlanan 28. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dizinin takipçileri, yeni sezonun ne zaman başlayacağını ve özellikle düğün sahnesinde yaşananlardan sonra "Cemo'ya ne oldu?" sorusunun cevabını merakla bekliyor.

Sahipsizler dizisi yeni sezon ne zaman?

Dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı ve geri dönüş tarihi belli oldu. Dizi 10 Eylül'de ikinci sezonu ile izleyici ile buluşacak.

Sahipsizler dizisi yeni sezon ilk bölümde neler oluyor?

Cemo’nun hayatta olup olmadığı merak ediliyordu. Fragmanla birlikte ölmediği kesinleşti ancak tekerlekli sandalyeye mahrum kalıyor.

Devran ise fragmanda hastanede görülüyor. Azize fragmanda "Her gün geliyorum buraya. Tam 28 gündür uyuyorsun. Ya bugün ya yarın illaki uyanacaksın Devran. Biliyorum. Hem sen benim peşimi bırakmazsın ki. Bırakma. Seni çok seviyorum uykucu." ifadeleri kullanıyor.

Dizide başka neler yaşanacağı ise merak konusu.

Sahipsizler yeni sezon fragmanı yayınlandı