Sahipsizler final mi? Ne zaman final yapacak?

Son Bölümde Neler Oldu? (Düğüm Noktaları)

Final öncesi son düzlükte hikaye adeta alev aldı:

Azize’nin İsyanı: Doğmamış bebeği üzerinden dönen "kanlı pazarlığı" öğrenen Azize, sadece Devran’dan değil, Alazlar konağından da koptu. Onun bu "tüm gemileri yakma" kararı, finalde Alazlar ve Haşmetler arasındaki dengeyi tamamen değiştirecek.

Pervin’in Tehlikeli Oyunu: Pervin'in intikam almak adına Melis’i Hazar’a istemesi, ekonomik olarak köşeye sıkışan Haşmetler’i zor bir seçimle baş başa bıraktı. Bu evlilik hamlesi, finalde büyük bir trajedinin mi yoksa beklenmedik bir kurtuluşun mu kapısını açacak?

Devran’ın Çıkmazı: Bir yanda dağılan yuvası, diğer yanda ailesinin bitmek bilmeyen baskıları arasında kalan Devran’ın, Azize’ye kendini affettirip affettiremeyeceği en büyük merak konusu.



