Sahipsizler final mi? Ne zaman final yapacak?
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, iki sezonluk ekran macerasının ardından veda etmeye hazırlanıyor. Bugün, yani 25 Şubat 2026 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan bölüm, finalden önceki son çıkış olacak. Peki Sahipsizler final mi? Ne zaman final yapacak?
Star TV’nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sahipsizler, hikayesinin sonuna geldi. Bugün 25 Şubat 2026 ve az önce ekranlara gelen 50. bölümün ardından izleyiciler, Azize ve Devran’ın kaderinin nasıl mühürleneceğini beklemeye başladı.
Sahipsizler, 4 Mart 2026 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 51. bölümüyle ekran yolculuğunu noktalayacak.
İkinci sezonunda olan proje için kanal ve yapım şirketi, hikayenin artık doyuma ulaştığına karar vererek "tadında bırakma" yolunu seçti.
Son Bölümde Neler Oldu? (Düğüm Noktaları)
Final öncesi son düzlükte hikaye adeta alev aldı:
Azize’nin İsyanı: Doğmamış bebeği üzerinden dönen "kanlı pazarlığı" öğrenen Azize, sadece Devran’dan değil, Alazlar konağından da koptu. Onun bu "tüm gemileri yakma" kararı, finalde Alazlar ve Haşmetler arasındaki dengeyi tamamen değiştirecek.
Pervin’in Tehlikeli Oyunu: Pervin'in intikam almak adına Melis’i Hazar’a istemesi, ekonomik olarak köşeye sıkışan Haşmetler’i zor bir seçimle baş başa bıraktı. Bu evlilik hamlesi, finalde büyük bir trajedinin mi yoksa beklenmedik bir kurtuluşun mu kapısını açacak?
Devran’ın Çıkmazı: Bir yanda dağılan yuvası, diğer yanda ailesinin bitmek bilmeyen baskıları arasında kalan Devran’ın, Azize’ye kendini affettirip affettiremeyeceği en büyük merak konusu.