Sahipsizler yarın var mı, yok mu? Sahipsizler yeni bölüm ne zaman?
Televizyon kanallarının yılbaşı özel yayınları ve geleneksel "yılbaşı arası" nedeniyle dizinin yayın akışında değişikliğe gidildi. Peki Sahipsizler yarın var mı, yok mu? Sahipsizler yeni bölüm ne zaman?
Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Sahipsizler, her hafta Çarşamba dikkat çekmeye devam ediyor.
Yılbaşı haftası, televizyon dünyasında reklam anlaşmalarının yenilendiği ve izleyicilerin eğlence programlarına yöneldiği bir dönem olduğu için dizilerin yayın takviminde köklü değişiklikler yaşanıyor.
ılbaşı özel programları nedeniyle dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Star TV ekranlarında saat 20.00'de "İbo Şov Yılbaşı Özel" programı olacak. Bir haftalık aranın ardından Sahipsizler, heyecanla beklenen 44. bölümüyle kendi saatinde (20.00) ekranlara dönecek.
44. Bölümde Neler Olacak?
Geçtiğimiz hafta yayınlanan sahnelerin ardından yeni bölüm fragmanı izleyicide büyük merak uyandırdı.
Cemo ve Haşmet Gerilimi: Cemo’nun Haşmet’i vurmasıyla iki aile arasındaki köprüler tamamen atılmış durumda. Yeni bölümde Haşmet'in hastanedeki yaşam savaşı ve bu durumun aileler üzerindeki etkisi merkezde olacak.
Alazlar Cephesi: Vahap ve Pervin, oğulları Devran ve Hazar’ı bir araya getirerek aşireti birlikte yönetmeleri için baskı yapmaya devam edecek. Ancak iki kardeş arasındaki güç savaşı yeni bir boyuta taşınacak.
Altı Kardeşin Mücadelesi: Azize, Cemo ve Zeliha; küçük kardeşlerini korumak için daha tehlikeli kararlar almak zorunda kalacaklar.